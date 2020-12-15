Kripto parada son durum: Bitcoin psikolojik eşikten döndü

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, erken saatlerde 19,490.07 dolar ile ulaştığı 19,500 dolar sınırından dönse de, 19,000 doların üzerine tutunuyor.

DHA'da yer alan habere göre, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.62 düşüşle 19,101.71 dolara geriledi; birimin haftalık kaybı 0.27 olarak hesaplanırken, toplam piyasa hacmi de 355.69 milyar dolara çıktı.

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan Chase stratejistlerine göre, ABD merkezli sigorta şirketi MassMutual'ın 100 milyon dolarlık Bitcoin satın alması, kripto paraya olan talebin daha da artacağını gösteriyor.

Cointelegraph'ın haberine göre JPMorgan stratejistleri, 11 Aralık tarihli yatırımcı notunda Bitcoin yaygınlığının aile ofisleri ve zengin yatırımcılardan sigorta şirketleri ve emeklilik fonları gibi daha büyük yatırımcılara genişlediğini açıkladı.

MassMutual, 11 Aralık'ta genel yatırım hesabı için 100 milyon dolar değerinde Bitcoin satın aldığını duyurmuştu. MassMutual, söz konusu yatırımın "giderek dijitalleşen dünyanın büyüyen bir ekonomik yönüne ölçülü fakat anlamlı bir erişim sunma" stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

Tüm kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 51 birimin değeri düşerken, düşenlerden yedi tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 2.0 milyar dolarlık artışla 561 milyar dolara yükselirken, 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle 101 milyar dolara geriledi.

Toplam 7,994 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,250 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.5'ini Bitcoin oluşturuyordu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 0.62 düşüşle 19,101.71 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.49 düşüşle 580.63 dolar,

3.XRP yüzde 4.15 düşüşle 0.49 dolar,

4.Tether yüzde 0.21 artışla 1.00 dolar,

5.Litecoin yüzde 1.15 düşüşle 80.86 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 0.87 düşüşle 272.17 dolar,

7.Chainlink yüzde 1.95 düşüşle 12.57 dolar,

8.Cardano yüzde 1.49 artışla 0.15 dolar,

9.Polkadot yüzde 1.73 düşüşle 4.85 dolar,

10.Binance Coin yüzde 1.40 artışla 29.51 dolardan işlem görüyordu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

"Kripto para birimlerinin âdemi merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır.

"Kripto para türleri kullanılarak hâlihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır.

"Emlak: Emlak sektörü de seyahat sektörü gibi kripto para kullanılarak işlem yapılabilen sektörler arasına girmiştir. Propy.com gayrimenkul satın almak için kripto para birimleriyle ödeme kabul eden dünyanın ilk uluslararası gayrimenkul satış sitesidir. Mycoinrealty.com isimli bir diğer site de özellikle Bitcoin (BTC) kullanılarak satın alınabilecek evleri içermektedir. Bu sitede hâlihazırda yapılmış işlemlere bir örnek vermek gerekirse 2014 yılında Vegas'ta 157.000 BTC değerinde muhteşem bir villa bu site aracılığı ile satılmıştır.

"Sosyal Medya: Sosyal medyanın düşünce ve duyguları ifade etmek yanında profesyonel anlamda kariyer geliştirme amacıyla kullanılmaya başlandığı günümüzde blokzincir teknolojisini kullanan bir sosyal medya platformlarının sayısı da hızla artmaktadır. Bunlardan en ünlüsü olan Vanywhere.com adlı internet sitesinde özel becerilere sahip kullanıcıları bu özel becerilere ihtiyaç duyan kullanıcılarla buluşturmak için bir iş modeli geliştirilmiş olup söz konusu internet sitesindeki tüm işlemler tamamen kripto para birimleri aracılığıyla yapılmaktadır."