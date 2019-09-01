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  3. Kreş kurulmayan işyerinde kadın işçiye tazminat

Kreş kurulmayan işyerinde kadın işçiye tazminat

Kreş kurulmayan işyerinde kadın işçiye tazminat

Samsun’da bir çağrı merkezinde çalışan kadın, 1 yaşındaki çocuğunu bırakmak ve emzirmek için işverenden ilgili yönetmelik gereği işyerine en fazla 250 metre mesafede yurt veya kreş kurulmasını talep etti.

Talebin karşılanmaması üzerine istifa edip, kıdem tazminatını almak için dava açtı. Mahkeme, annenin talebini haklı bulup işverenin yasal faiziyle 26 bin 965 TL kıdem tazminatı ödemesine karar verdi. Zübeyde D.K.’nın avukatı Avukat Ertaç Durak, kararın emsal olduğunu belirterek, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde en fazla 250 metre mesafede yurt kurulmasının zorunlu olduğunu söyledi. 

 

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