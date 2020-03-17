Krediler ertelenecek mi? Krediler ne olacak? Son dakika kredi açıklamaları

Son dakika kredi açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Hükümet corona virüs tedbirlerini yoğunlaştırdı. 16 Mart saat 24:00 itibari ile eğlence yerleri, çocuk oyun alanları ve düğün salonları gibi mekanların faaliyetleri durduruldu. Gelen son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı. Kredilerin ne olacağını merak eden vatandaşlar "Krediler ertelenecek mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

KREDİLER ERTELENECEK Mİ?

Kredi ödemelerine ilişkin henüz bir erteleme kararı alınmadı. Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisinde eklenecektir.

BAKAN ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan duyuruda, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı.

EŞİT TAKSİTLE ÖDENİYOR

2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.