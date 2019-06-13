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13 Haziran 2019 Perşembe 08:22 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:22

Kredi kartını asgari ödemesiyle ilgili değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi kartını asgari ödemesiyle ilgili değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi.

Kredi kredi asgari tutar ödemelerinde değişikliğe gidildi. Banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni düzenlemeye göre önceden kart limitine göre belirlenen asgari tutar ödemesi, kart limitine bakılmaksızın tüm kartlarda asgari yüzde 30 olarak belirlendi. Bir yıllık kartlar için ise borcun asgari yüzde 40'ı ödenecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR

Banka Kartları ve ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin E ve h bendinde yapılan değişiklikler şu şekilde:

"e) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağı."

"h) Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun yüzde otuzundan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceğine,"

ÖNCEKİ ASGARİ ÖDEME DÜZENLEMESİ

Önceki düzenlemede kredi kartı limiti 15 bin Türk Lirasına kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun en az yüzde 30'u, 15 ila 20 bin lira arası limitli kredi kartlarının dönem borcunun en az yüzde 35'i, 20 bin lira ve üzeri limitli kredi kartlarının dönem borcunun ise en 40'ının ödenmesi gerekiyordu.

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