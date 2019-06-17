Kredi kartında 'gecikme faizleri düşürülsün' talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) kredi kartı taksit sınırlarında yaptığı düzenlemeye ilişkin, “Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil” dedi.
Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısının ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 253 bin 85 kişi olduğunu belirten Palandöken, “Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli” talebinde bulundu.