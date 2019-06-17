Kredi kartında 'gecikme faizleri düşürülsün' talebi

Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısının ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 253 bin 85 kişi olduğunu belirten Palandöken, “Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli” talebinde bulundu.