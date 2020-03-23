Kredi borçları ertelendi mi? Kredi borcu ertelemesi yapılacak mı? Ziraat Bankası açıkladı!

Kredi borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Kredi borcu ertelemesi yapılacak mı? Konu ile ilgili son açıklama Ziraat Bankası tarafından yapıldı. Banka kredi borcu olanlara müjdeli haberi verdi. Ziraat Bankası virüs salgınına ilişkin önlemler alındığını açıkladı. Buna göre 31 Mart’ra ödenmesi gereken kredi ödemeleri ertelenecek.

ZİRAAT BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek. İstihdam azaltmayan firmalara 3 aylık personel maaş gideri kadar limit imkanı

Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.

KREDİ BORÇLARI ERTELENECEK Mİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

Buna göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.