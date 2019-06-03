'Köylerde tatille birlikte üretim faaliyeti olmalı'

Tarım ve hayvancılığı meslek haline getirmiş vatandaşları köyde tutmak için gübre, mazot, yem, tohum ve işletme desteği gibi desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Palandöken, “Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz ülke konumuna tekrar gelmemiz için öncelikle köylerin, tarım alanlarının kıymetini iyi bilmeliyiz” diye konuştu.