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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00

'Köylerde tatille birlikte üretim faaliyeti olmalı'

'Köylerde tatille birlikte üretim faaliyeti olmalı'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Artık köylere yalnızca tatil yapmak ya da dinlenmek için değil, üretim yapmak için de gidilmeli. Bu nedenle köylerde aile besiciliğini destekleyen projeler geliştirilmeli” ifadesini kullandı.

Tarım ve hayvancılığı meslek haline getirmiş vatandaşları köyde tutmak için gübre, mazot, yem, tohum ve işletme desteği gibi desteklerin artırılması gerektiğini aktaran Palandöken, “Tarım ve hayvancılıkta kendi kendimize yettiğimiz ülke konumuna tekrar gelmemiz için öncelikle köylerin, tarım alanlarının kıymetini iyi bilmeliyiz” diye konuştu. 

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