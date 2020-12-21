Kovid-19'un gölgesinde 1400 kooperatif açıldı

Ocak-kasım döneminde açılan kooperatif sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 32 artarak 1393 oldu. Yakalanan bu başarıda ‘Kooperatifçilik Otobüsü’ seferleri ve hibe destekleri etkili oldu.

BİLGİLENDİRİLDİ



Yürütülen proje kapsamında Antalya, Adana, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Aksaray, Sakarya, Kırşehir, Edirne, Kırıkkale, Çanakkale, Sivas, Tokat ve Yozgat ziyaret edilerek, bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. İlk 11 ayda faaliyete geçen kooperatiflerin 614’ü konut yapı alanında kuruldu. İşletme alanında 338, tarımsal kalkınma alanında 171, üretim ve pazarlama ile sulamada 75 kooperatif işbaşı yaptı. Bu dönemde kooperatifler özellikle Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve İstanbul gibi büyükşehirlerde faaliyette geçti.

KADINLARA POZİTİF AYRIMCILIK



Program kapsamında kadınların kooperatifleşmeye yönelik çabalarını desteklemek için bir program oluşturuldu. 15 Temmuz’dan sonra alınan başvurular sonrası ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kooperatiflerden 133’ünün 143 projesinin toplam tutarı 13 milyon 648 bin lira olan hibe dağıtıldı.