KOSGEB'ten KOBİ’lere 290 bin TL destek

KOSGEB, KOBİ'ler için yeni bir destek programı hayata geçirdi. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 9 farklı konuda toplam 290 bin liraya varan destek sağlanacak.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'leri pek çok programla destekliyor. Başkanlık yeni bir destek programını daha hayata geçirdi. 2010'dan bu yana uygulanan Genel Destek Programı, yerini İşletme Geliştirme Destek Programı'na bıraktı. KOSGEB, veri tabanına kayıtlı KOBİ'lere, İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında 9 farklı konuda toplam 290 bin liraya varan destek sağlayacak. Programın süresi işletmeler için 2 yıl olacak. Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az yüzde 10 artan işletmeler, programdan bir defaya mahsus olmak üzere yeniden yararlanabilecek.

İşte program kapsamındaki destekler:

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ: Desteğin üst limiti 50 bin lira, destek oranı yüzde 60 olarak belirlendi. İşletmenin program süresince en fazla 4 fuara katılımına destek verilecek.

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ: Desteğin üst limiti 20 bin lira, oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi. Ancak KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, bu programdan bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın yüzde 100 oranında desteklenecek.

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ: Destek üst limiti 50 bin lira, destek oranı ise yüzde 60 olacak. İstihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına yüzde 20 ilave edilecek. İşletme destek üst limiti dahilinde aynı anda 2 elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilecek. Program süresince, en fazla 4 destek başvurusuna onay verilecek.

EĞİTİM DESTEĞİ: Destek üst limiti 20 bin lira, destek oranı ise yüzde 60 olarak belirlendi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ: Destek üst limiti 35 bin lira, destek oranı yüzde 60 olacak..

TASARIM DESTEĞİ: Destek üst limiti 25 bin lira, destek oranı ise yüzde 60.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ: Destek üst limiti 30 bin lira, destek oranı yüzde 60 olarak belirlendi. TSE ve TÜRKPATENT'ten alınacak belgeler ise yüzde 100 oranında desteklenecek..

BELGELENDİRME DESTEĞİ: Destek üst limiti 30 bin lira, destek oranı yüzde 60. Ancak TSE ve TÜRKPATENT'ten alınacak belgelerde destek oranı yüzde 100 olacak.

TEST VE ANALİZ DESTEĞİ: Destek üst limiti 30 bin lira, destek oranı yüzde 60 olacak. Bu arada KOSGEB'in Genel Destek Programı kapsamında hak edilmiş desteklere ilişkin ödeme süreçleri devam edecek. Ödemelerin tamamlanmasından sonra işletmelerin Genel Destek Programı tamamlanmış olacak..

'BİLGİ SİSTEMİ' DEVREDE

KOSGEB, veri tabanına kayıt için gerekli olan KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin otomatik onayı için KOBİ Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdi. Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre; söz konusu uygulama öncesi işletmeler, KOBİ Bilgi Sistemi yazılımında beyan ettikleri bilgilerin çıktısını, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesini de ekleyerek KOSGEB müdürlüklerine götürüyor ve onaylatıyordu. Yeni yazılımla KOBİ Bilgi Beyannamesi'nin uzman onayına gerek kalmaksızın otomatik olarak evrak kaydına alınması sağlandı.

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