KOSGEB'den kadınlara 41.6 milyon lira destek

Yelda GÖKDAĞ

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak amacıyla pek çok destek ve hibe programını hayata geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir olmak üzere 8 ilde kadınlara yönelik desteklerde rekor kırdı.

ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir soru önergesine verdiği yanıtta, 2015-2018 yılları arasında KOP Bölgesi (Konya Ovası Projesi) illerinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sonucunda sertifika alarak Yeni Girişimci Desteği’nden faydalanan çok sayıda kadın girişimci olduğunu belirterek, “Bu dönemde kadınlar tarafından kurulan işletme sayısı 2 bin 525. KOSGEB tarafından verilen toplam destek tutarı ise 41.6 milyon TL’ye ulaştı” diye konuştu.