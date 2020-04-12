Koronavirüsle mücadeleye ekipman desteği

Nef Vakfı: Vakıf, 500 bin koruma siperliği, 10 bin entübasyon ve numune alma kabini, 2 bin dezenfeksiyon istasyonu ve 100 bin anti bakteriyel tulum üretmeyi hedeflerken, ürettiği 340 bin adetten fazla malzemeyi sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya başladı. Nef Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Biz bir olup, birlik olunca her zorluğun üstesinden geliriz. İnanıyoruz ki, bu zor günlerin de üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

Ecoplas Otomotiv: Otomotiv üreticilerine yönelik parçaların imalatını gerçekleştiren şirket, 81 ilde hizmet veren 200 devlet hastanesi ve sağlık kurumuna teslim edilmek üzere 42 bin adet siperlik maske üretti. Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, “Siperlik üretimimizi kısa bir sürede 55 bine çıkaracağız” dedi.

Armasan Ambalaj: Çerkezköy’de kurulu firma nefes alıp verme sırasında önü buğu yapmayan siperlikleri sağlık çalışanları için üretti. Şu anda günlük buğuyu önleyebilen 20 bin siperlik üreten firma istendiği takdirde günlük 400 bin kapasiteye çıkabiliyor.