Koronavirüse rağmen konut satışları 100 bin bandını aştı

Sektör temsilcileri, satışlarda kısa süreli durgunluk beklenilse de salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte yaz aylarında yerli ve yabancıya konut satışında patlama yaşanacağı görüşünde.

Türkiye genelinde martta 108 bin 670 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 8,49 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Sektör temsilcileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, çok zorlu bir süreç yaşatan koronavirüs salgınının, hem insan sağlığını hem de ekonomik hayatı çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Salgını önlemek için devletin aldığı kararların gelecekteki umutlarını artırdığını dile getiren Durbakayım, gerek çalışma ortamları gerekse hafta sonu sokağa çıkma konusundaki sınırlamaların konut satışlarına olumsuz yansıdığını anlattı.

Durbakayım, ancak oldukça başarılı yönetilen salgın sürecinde bastırılmak zorunda kalınan konut talebinde gelecek aylarda ve yaz döneminde bir patlama yaşanmasının kaçınılmaz olacağını bildirdi.

Konut satışlarının martta yılın ilk iki ayına göre yüzde 2 civarında daralma gösterse de geçen yılın aynı dönemine göre arttığını vurgulayan Durbakayım, ilk çeyrekte çok iyi performans sergilendiğini vurguladı.

Satılan konutlar arasında ikinci ellerin büyük orana sahip olduğunu ifade eden Durbakayım, inşaat firmalarındaki satış sıkıntısının halen devam ettiğini söyledi.

- "TANITIM VE SATIŞ FAALİYETLERİ ONLİNE VE TELEFON ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLÜYOR"



Durbakayım, salgın nedeniyle satış ve pazarlama faaliyetlerinde online olarak da yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Online olarak sürdürdüğümüz satış ve pazarlama faaliyetlerimizde yaşanan yoğun trafik ve çağrı merkezlerimizden gelen veriler, insanlarımızın konut almaya niyetli olduklarını ancak yatırım ve tasarruflarını yönlendirmek istedikleri konutu bizzat görmek için opsiyonda beklemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Aynı durum yabancı satışlarında da görülmektedir. Yurt dışı uçuşların iptal edilmesiyle birlikte yabancı satışları, sadece Türkiye'de ofisleri bulunan ülkelerin alımlarıyla mevcut satış grafiğini koruyor."

Durbakayım, salgın sürecinde ötelenen talebi canlı tutmak ve nakit akışını sağlayacak bir miktar satışı tetiklemesi için tapu harç giderleri ve KDV indiriminin devreye alınması gerektiğini bildirdi.

- "SEKTÖR TEKRAR İVME KAZANACAK"



Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan ise martta geçen yılın aynı ayına göre yurt için satışların yüzde 3,4 artarak 108 bin 670'e yükseldiğini, yabancılara yapılan satışların yüzde 3 azalarak 3 bin 36'ya gerilediğini söyledi.

Martta dünya genelinde başlayan salgın hastalığın etkilerinin sektörde de hissedildiğini dile getiren Babacan, Türkiye olarak başarılı bir yürütülen süreç sonrası salgının kontrol altına alınmasıyla sektörün tekrar ivme kazanacağını, özellikle yabancıdaki açığı kapatacaklarını anlattı.

Babacan, bu süreçte firma olarak dijitalleşerek hizmet vermeye devam ettiklerini kaydederek, uluslararası seyahatler eski ivmesini kazanana kadar yabancı müşterilerle tüm görüşme ve satış işlemleri online olarak yapacaklarını bildirdi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu da 2020'de konut üretiminin yavaşlayacağını belirterek, ilk çeyrekte satışlarda yakalanan canlılığın ise yerini nisanda durgunluğa bırakacağını söyledi.

Erkurtoğlu, "Şu an yatırım konusunda temkinli yaklaşım var. Ancak fiyatlar açısından da en uygun zaman dilimi içerindeyiz. Satışlara baktığımızda banka kredilerinin düşük faiz uygulamasının kredili satışa olan ilgiyi de gösteriyor." dedi.

Salgının atlatılması ve uygun faizli kredilerin sürmesiyle yıl sonunda bir milyon konut satış adedine ulaşılabileceğini dile getiren Erkurtoğlu, yabancıya satışta ise sanal tur ve online tanıtım çalışmaları sayesinde başarılı olunabileceğini anlattı.

- "KISA VADEDE OLASI DURGUNLUK YERİNİ HAREKETLİLİĞE BIRAKACAK"



Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise salgın nedeniyle yılın başında belirlenen hedef ve öngörülerin yerini belirsizliğe bıraksa da martta yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Artışta düşük kredi oranlarının etkisinin olduğundan bahseden Özyurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Satışlarda yakın vadede kısa bir duraklama dönemi beklesek de virüsün etkilerinin azalmaya başlamasıyla satışlarda ciddi bir hareketlilik yaşanacağına inanıyoruz. Bu dönemi geçici olarak görmekte fayda var. Kısa vadede yaşanabilecek olası bir durgunluk dönemi, tüm yıl için referans olarak görmemeliyiz. Olası durgunluk, yaz aylarında virüsün etkisini yitirmesiyle, yerini hareketliliğe bırakacak. Yaz aylarıyla birlikte talepte ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Bu geçici dönem, salgın sonrası dönem için bir hazırlık dönemi olarak tanımlanabilir."

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır, salgın ve buna bağlı olarak ekonomide yaşanan yavaşlamaya rağmen konut satışlarının düşük faizin etkisiyle artıya geçtiğini söyledi.

Bahadır, "Martta virüsün dünya ekonomilerindeki gidişatı belirlediği düşünüldüğünde, gayrimenkul ve inşaat sektörü en güvenilir yatırım araçlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı." dedi.

- "YAZ AYLARINDA HEM YERLİ HEM DE YABANCI ALICILAR AÇISINDAN TALEP PATLAMASI YAŞANABİLİR"



Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da salgından kaynaklanan olumsuzlukların tüm sektörlerde yavaş yavaş hissedilemeye başlanmışken konut sektörünün mart ayını artıya geçerek kapattığını söyledi.

Ancak salgının olumsuz etkilerinin belirsizlik ortamıyla birlikte konut satışlarını olumsuz etkileyebileceğini dile getiren Akkuş, sürecin uzamasıyla online pazarlama ve satışa yönelik yeni hamleler geliştirilebileceğini anlattı.

Akkuş, "Yaz aylarında virüsün etkilerinin yavaşlamasıyla birlikte ciddi bir çıkış yaşanabilir. Özellikle haziran-ağustos döneminde hem yerli hem de yabancı yatırımcılar açısından bir talep patlaması bekleyebiliriz. Bahar aylarını kapsayan lansman döneminin de yaz aylarına kaymasını bekliyoruz." dedi.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise sektöre yönelik talebin, biraz hız kaybetse de sürdüğünü belirterek, durumun üreticileri sevindirdiğini söyledi.

Talebin gelecek dönemde yükselişe geçmesiyle fiyatların artabileceğini dile getiren Çulhalık, yakın ve orta vadedeki muhtemel belirsizlik ortamı karşısında sektörde dijital pazarlamanın ağırlık kazandığını söyledi.