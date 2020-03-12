Koronavirüs paniği sonrası 3 ürünün satışları yüzde 300 arttı

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse ilişkin Türkiye'de de ilk vaka görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir kişide virüs tespit edildiğini açıklamasının ardından belli başlı ürünler ciddi talep görüyor.

DHA'nın haberine göre, özellikle temizlik, hijyen ve medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde 300'e varan artışlar görüldüğü kaydedildi.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa’da etkisini göstermeye devam eden Covid-19 salgını nedeniyle alınan karantina kararları paralelinde insanların evlerinden çıkmadığı ya da çıkmak istemediği birçok lokasyonda perakende sektörünün durma noktasına geldiği görülüyor."

Birçok ülkede online alışverişte daha önce hiç karşılaşılmayan bir büyüme yaşandığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu artışın Corona virüsü tehlikesi devam ettikçe de devam edeceği öngörülüyor. Tüm dünyada büyüyen e-ticaret pazarı, krizin tetiklemesi ile birlikte birkaç yıllık büyüme oranlarına çok daha kısa sürede ulaşabilir."

3 GRUPTA YÜZDE 300 ARTIŞ VAR

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vakaların görüldüğü ülkelere kıyasla ülkemizde günlük alışveriş davranışlarında çok ciddi bir değişiklik görülmüyor. İnsanlar, geleneksel perakendenin hakim olduğu AVM’lerde gezebilmekte, perakende mağazalarında alışveriş yapabilmekteler." diye konuştu.

Türkiye’de e-ticarette koronavirüsten dolayı olağan dışı bir işlem hacminin gözlemlendiğini belirten Ekmekçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna karşın, olağan büyüme ve hacimlerinde seyreden e-ticaret pazarımızda temizlik ve hijyen ürünlerinin, medikal korunma sağlayan ürün gruplarının satışında ortalama yüzde 300’e varan oranlarda bir artış olduğunu söyleyebiliriz.”