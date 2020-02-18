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  3. Koronavirüs küresel ekonomiyi de vurdu! Moody's o ülkeyi uyardı

Koronavirüs küresel ekonomiyi de vurdu! Moody's o ülkeyi uyardı

Koronavirüs küresel ekonomiyi de vurdu! Moody's o ülkeyi uyardı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgınının ardından ülkelerin büyüme tahminlerini revize etti. Çin'in büyüme tahmini 5.8'den 5.2'ye düşürülürken, Asya-Pasifik bölgesine dikkat çekildi. Moody's koronavirüs salgını sonrası oluşan ekonomik kaosun bölgedeki birçok ülkeyi zincirleme etkileyeceğini belirtirken, Güney Kore için ek bir uyarıda da bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde talep azalmasına ve tedarik kanallarının bozulmasına yol açmasının beklendiği kaydedildi.

Söz konusu gelişmelerin bölgede ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olmasının öngörüldüğü, olumsuz etkilerin en çok turizm ve ticarette kendisini hissettireceği belirtilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde salgının şokunun 2019'da görülen büyümedeki yavaşlamanın hemen arkasından geldiği aktarıldı.

GÜNEY KORE'Yİ UYARDI

Çin'in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, büyümedeki azalmanın kısa vadeli ciddi ekonomik sonuçları olabileceği, Asya-Pasifik bölgesinde zincirleme bir etki yaratabileceği vurgulandı.

Güney Kore için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a çekildiği belirtilen açıklamada, salgının oluşturduğu ortam nedeniyle ilerleyen dönemde Güney Kore bankalarının varlık kalitelerinin gelişmelerden etkilenebileceği aktarıldı.

GÜNEY KORE BANKALARI RİSK ALTINDA

Açıklamada, Güney Kore'de büyük şirketlerin yardım talebinde bulunması ve otoritelerin daha agresif likidite önlemleri uygulaması durumunda Güney Kore bankalarının daha büyük ölçekli risklerle karşılaşabileceğine dikkati çekildi.


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