Koronavirüs fena vurdu! 5 milyon şirket riskli, hasar 1 trilyon $'ı aşabilir

Çin’de ortaya çıkan ve hızlı bir şekilde birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınına yönelik endişeler giderek artarken, virüsün yol açacağı ekonomik hasarın boyutunun 1 trilyon doları aşacağı ve 5 milyon şirketin risk altında olduğu belirtiliyor. Salgının ortaya çıkmasından bu yana, virüsün en büyük hasarı turizm, perakende ve dayanıklı mallar sektörüne vereceği yönündeki görüşler ağırlık kazanırken, emtia fiyatlarındaki çöküşün de birçok bağlı sektörü etkilediğine işaret ediliyor.

SATIŞLARI 2 TRİLYON $



Küresel danışmanlık şirketi Dun & Bradstreet’in risklere karşı hazırladığı rapora göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede toplam 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli bu şirketlerin toplam küresel satış gelirleri ise 2 trilyon dolar civarında.

BÖLGE ‘TEDARİK ÜSSÜ’



Virüsün ortaya çıktığı bölge olan Hubei, birçok küresel devin tedarik üssü olarak da öne çıkarken, söz konusu raporda dünya üzerinde toplam 51 bin şirketin bu bölgede bir ya da daha fazla birinci derecede tedarikçisi bulunduğuna dikkat çekiliyor. Toplamda ise dünya genelinde en az 5 milyon şirketin bir ya da ikinci derecede tedarikçisinin olduğu vurgulanıyor.

YATIRIMCILARA UYARI



Son dönemde yatırımcılara arka arkaya uyarılar gelmeye devam ediyor. Oxford Economics, koronavirüsün pandemiye dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1.1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini bildirdi. Kurum, Asya dışındaki bölgelere yayılmasının büyümeye yüzde 1.3 darbe vuracağını bildirdi. Goldman Sachs ise, yatırımcıların virüsün gerçekte ne kadar büyük bir risk olduğunu konusunu hafife aldıklarını bildirdi.



Dev turizm fuarına da iptal geldi

Virüs nedeniyle dünya çapındaki fuarlar bir bir iptal ediliyor. Cenevre Otomobil Fuarı’ndan sonra ‘Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’ da iptal edildi. Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, “Virüsün daha fazla yayılma riskini azaltmak için gerekli bir önlemdi” dedi. ITB Berlin Fuarı’nın iptal edilmesinden sonra TUI, hemen bir bildiri yayımlayarak reazervasyon iptallerini önlemek için değiştirme süresini 14 güne çektiğini açıkladı.

