Koronavirüs dünyada 2.7 milyar çalışanı etkiliyor

ILO’nun Kovid-19 ve İş Dünyası raporunda, salgınının ekonomik etkilerinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana tecrübe edilenin en ciddisi olduğuna işaret ediliyor. Salgının etkisinin düşük olacağı düşünülen sektörlerin eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, kamu hizmetleri, savunma ve altyapı olacağına değiniliyor. En çok etkilenmesi beklenenler ise konaklama ve gıda hizmetleri, gayrimenkul, iş ve yönetim faaliyetleri, imalat, ticaret ve motorlu araç bakımıyla ilgili sektörler olarak sıralanıyor.