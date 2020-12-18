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18 Aralık 2020 Cuma 17:13 | Son Güncelleme:

Koronavirüs ABD ekonomisini fena vurdu: Cari açık arttı

Koronavirüs ABD ekonomisini fena vurdu: Cari açık arttı
AA

ABD'nin cari açığı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,6 arttı. Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,4 olarak hesaplandı.

ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 10,6 artarak 178,5 milyar dolara yükseldi.

AA'nın haberine göre, ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 10,6 artarak 178,5 milyar dolar oldu.

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi de 170,5 milyar dolardan 161,4 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,4 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,3 olarak kaydedilmişti.

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