Koronasavar girişimciler ‘Vadi'de icat çıkarıyor

ÖZGÜL ÖZTÜRK



Dünya genelinde Kovit-19 salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hızla sürerken, teknoloji girişimcileri de virüsle mücadelede insanların hayatını kolaylaştıracak ürün ve teknolojiler geliştirerek bu sürece katkıda bulunuyor. Türkiye’yi sivil teknolojilerin merkezi yapmak amacıyla 2018’de kurulan Bilişim Vadisi’ndeki firmalar, sağlık çalışanları için hayati öneme sahip teknolojileri kısa bir süre içinde Sağlık Bakanlığı ve vatandaşın hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

ARI GİBİ ÇALIŞIYORLAR



Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, “Merkezimizdeki firmalar koronavirüse karşı ürün geliştirmek için adeta arı gibi çalışıyor. Girişimcilerden biri N95 tipi maskelerin motorlu olanını geliştirdi. N95 tipi maskeler uzun süre takılı kaldığında yüzde terlemeye neden oluyor, 8 saat sonunda atılması gerekiyor. Bu şirketimizin geliştirdiği maske ise dışarıdaki temiz havayı içeri veriyor, yıkanabildiği için tekrar kullanılabiliyor. Bir başka girişimcimiz ise uzaktan teşhis ve tedavi imkanı sunan bir yazılım yaptı. Bu yazılım sayesinde hastalar cep telefonundan semptomlarını doktora anlatacak, doktor ilk aşama tedavisini online yapabilecek” ifadelerini kullandı.

8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPILACAK



Amerika’daki Silikon Vadisi benzeri bir modelle Gebze’de hayata geçirilen Bilişim Vadisi, 200 bin metrekaresi kapalı toplam 3.5 milyon metrekare alan üzerine kuruldu. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na da ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi’nde yeni nesil araç, otonom sistemler, enerji altyapısı, akıllı şehir teknolojileri ve haberleşme alanında yeni teknolojiler geliştiriliyor. Kurulduğundan bu yana toplam 168 projenin tamamlandığı merkezde halihazırda ilerlemeye devam eden 96 proje daha var. İbrahimcioğlu, tamamlandığında 100 bin Ar-Ge personelini istihdam edecek Bilişim Vadisi’nden ileride toplam 8 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



FİRMALARIN %90’I ONLİNE ÇALIŞIYOR



Şu anda 91 firmanın faaliyet gösterdiği Bilişim Vadisi’nde koronavirüs nedeniyle bu firmaların yüzde 90’ının online çalışma sistemine geçtiğini ifade eden İbrahimcioğlu şunları kaydetti: “Koronavirüs şirketlerdeki dayanışma ruhunu da ortaya çıkardı. Merkezimizdeki bir siber yazılım firması, evlerinden iş yapanlar için 180 gün bedava siber güvenlik hizmeti vermeye başladı. Endüstriyel tasarım yapan bir başka şirketimiz kendi 3D laboratuvarında sağlık çalışanları kaliteli siperlik üretmeye başladı. Bu maskelerin üzerine ‘Sizi seviyoruz’ yazarak hastanelere ulaştırıyoruz.”