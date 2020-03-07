Korku endeksi zirvede

ABD borsalarında yüzde 3’ü aşan düşüşler tüm dünyaya yayılırken ‘korku endeksi’ olarak da bilinen VIX Endeksi 48 puana çıkarak 2008 krizindeki seviyeyi yakaladı. Endeks önümüzdeki 30 gün için piyasalardaki oynaklık beklentisini yansıtıyor.

ALTIN TIRMANIYOR



Dün Avrupa borsalarında yüzde 3’ü aşan düşüşler yaşanırken Borsa İstanbul da günü yüzde 1.98 kayıpla kapattı. Altının onsu ise bir günde 40 dolar birden arttı.

S&P: VİRÜS ASYA’DAN 211 MİLYAR $ SİLEBİLİR



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), koronavirüsün (Covid–19) Asya- Pasifik piyasalarından yaklaşık 211 milyar dolar silebileceğini bildirdi. Açıklamada koronavirüs nedeniyle Çin’in 2020 yılı büyüme tahmininin yüzde 5,7’den 4,8’e çekildiği belirtildi.