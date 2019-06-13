Koreliler teknoloji ve oto yatırımına gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Japonya’nın Tsukuba kentinde düzenlenen G20 Ticaret ve Dijital Ekonomi Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede, Japonya’nın bu yıl yapay zeka konusunu öne çıkarmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Varank, “G20 oturumlarında üye ülkelere yapay zekayla ilgili hem standartların belirleneceği hem de yapay zeka kullanımındaki etik kurallara karar verilecek katılımcı bir yapının oluşturulmasını önerdik. Yapay zeka konusunda yol almış ülkeler hiçbir standarda bağlı kalmak istemiyorlar. Kendilerinin işine nasıl geliyorsa öyle ilerlemek istiyorlar” dedi.

KORELİ BAKANA DAVET

Varank, Güney Kore Bilim ve Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanı You Young Min’le de bir araya geldiklerini belirterek, “Güney Korelilerin Türkiye’ye yatırım iştahı devam ediyor. Koreli bakanı davet ettik. Yapılabilecek işbirliği ve ortak yatırım projeleriyle ilgili görüşlerimizi paylaştık. Türkiye ile otomotiv, demir çelik ve teknoloji alanlarında yatırım yapmak isteyen, motor üretim yatırımı gerçekleştirmeyi öngören şirketler var” ifadelerini kullandı.

'Masum görünümlü risk' uyarısı

Bakan Varank, Türkiye’ye yönelik siber saldırıların nasıl bertaraf edildiği konusunda ise şu bilgileri verdi: “Özellikle kamuya karşı yapılan siber saldırılara karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siber saldırının bir boyut ötesine geçmiş durumdayız. Çok daha masum görünümlü, bireylerin verileri manipüle edilerek yapılan saldırılar var. Ülkelerin tedbirler alması gerekiyor.”