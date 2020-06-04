Konutta 'doktor raporlu' proje dönemi başlıyor

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Gayrimenkul sektörü ‘deprem kriterleri’nden sonra ‘sağlık kriterleri’yle tanışıyor. Koronavirüsün birçok sektörde ezberleri bozduğunu, gayrimenkulde de bunun yansımalarının görüldüğünü belirten Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Artık şunu gördük; yaşam alanlarımız aslında yemek yiyip, uyumaktan, televizyon izleyip, çocuklarımızla oynamaktan çok daha fazlası. Öyle bir tasarım yapmalısınız ki; insanlar hem evin içinde aradığı düzeni ve konforu bulabilsin hem de evindeyken bile özlemini çektiği doğaya kavuşsun; yeşilin keyfini çıkarsın” dedi.

SAĞLIK KURULU

Bu noktada değişen dinamiklere vurgu yapan Yılmaz, şunları söyledi: “Depremin ardından inşaat sektörü deprem kriterleriyle tanışmıştı. Şimdi bu kriterlere bir yenisinin eklenmesi gerekiyor. Bu süreç hepimize bahçesiz, balkonsuz ya da terassız ev olamayacağını gösterdi. Bunun için de imar yönetmelikleri düzenlenirken evlerin balkon ve teraslı yapılması konusunda birtakım teşvikler verilerek düzenlenmesinde yarar var. Biz sağlık kriterleri konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Hekimlerden oluşan bir ‘sağlık kurulu’ oluşturduk. Çekmeköy projemizi de bu kurulun önerileri etrafında şekillendirdik. Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy’de göreceksiniz.”

ÇOK KAT DEVRİ BİTTİ



Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vurguladığı gibi yatay mimariye sahip projeler geliştirmemiz gerekiyor. Biz bunun kararını 3-4 yıl önce zaten alıp arazilerimizi de buna göre geliştirmiştik. Bana göre tüm dünyada yüksek katlı bina devri bu salgınla beraber kapandı” dedi.

ÇEKMEKÖY’DE ÖN TALEP 58 BİNİ AŞTI



Çekmeköy’de satışa sunacakları yeni projeyle ilgili bilgi veren Ziya Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bugün itibarıyla aldığımız ön talep 58 bini aştı. Çok sayıda kişi gelip görmek istiyor. Onlar için de sosyal mesafe kurallarını gözeten bir sisteme geçiyoruz. Projemizde binaların yüksekliğini de zemin +5 kat olarak kurguladık. Otoparklarımızı evlerimizin altına aldık. Ortada yer alan bölümü orman olarak koruyalım ve proje sakinlerinin kullanımına açalım istedik.”

EVDEN ÇALIŞMA İÇİN ‘YARIM ODALAR’



Evden çalışma konusuna da değinen Yılmaz, “Uzmanlar diyor ki, evde bir çalışma odanız olsun. İşte bu yüzden çalışma odalarını unutmadık. Mesela bazı evlerimize yarım odalar şeklinde bölümler ekledik. Ayrıca projemizdeki bahçeli ev sayımızı artırdık. Toplam daire sayısının yüzde 20’sini villa bahçe konseptiyle tasarladık. Tüm dairelerimizi balkonlu yaparak, yüzde 20’sini de teraslı ev olarak kurguladık” diye konuştu.

DAP’IN ’SAĞLIKLI EV’ KRİTERLERİ



• Asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve ‘sağlıklı ev’ diyoruz.

• Mümkünse bahçesi olacak. Bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip bulunacak.

• Orman içinde ve geniş bir yeşil alana sahip olacak.

• Her dairenin havalandırma sistemi korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun tasarlanacak.

• En son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek.