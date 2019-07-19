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  3. Konut satışın en düşük olduğu Ardahan'da 4 konut satıldı

Konut satışın en düşük olduğu Ardahan'da 4 konut satıldı

Konut satışın en düşük olduğu Ardahan'da 4 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin konut satış rakamlarını açıkladı. Konut satış sayısının en düşük olduğu il 4 konut ile Ardahan olurken, satışlarda en yüksek paya sahip il ise 10 bin 60 konut ile İstanbul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Haziran ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında ciddi düşüş gösterdi. Satışlar yüzde 48.6 oranında düştü. Konut satışlarında, İstanbul 10 bin 60 konut satışı ve yüzde 16,4 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u, 5 bin 430 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 3 bin 390 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile Antalya izledi.

4 ADET SATIŞ YAPILDI

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sıralamasında en az satış yapılan il 4 konut ile Ardahan, oldu. Konut satışlarında 4 konut satışı ile en az satış yapılan Ardahan’da satışların düşük olmasının sebepleri faiz oranlarının yüksek oluşu, göç ve hayvancılık sektöründe yaşanan sıkıntılar olarak sıralandı.

(İHA)

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