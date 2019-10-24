Konut kredisi hesaplama ve güncel faiz oranları: 2019 konut kredisi düşecek mi?

Konut kredisi hesaplama ve güncel faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez bankasının faiz kararı sonrası önce devlet bankaları ardından da özel bankalar konut kredisi faiz oranlarını 0.99'a düşürmüştü. Özel bankaların faiz oranlarındaki düşüş eğilimi ise devam ediyor. Bugün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak. Karar sonrası 2019 konut kredisi düşecek mi? araştırılıyor. İşte yanıtı..

KONUT KREDİSİ DÜŞECEK Mİ?

Merkez Bankası toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Faiz indirimi saat 14:00'te açıklanacak. Yapılacak faiz indiriminin ardından konut kredisi düşer mi? merak ediliyor. Temmuz ayında yapılan faiz indiriminin ardından konut kredisinde bazı bankalar tarafından konut kredisi faizi 0.99'a indirildi. Ekim ayı toplantısı sonra kredilerde yaşanan değişiklikler haberimizde olacak.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI EKİM 2019

HALKBANK KONUT KREDSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kuveyt Türk konut finansmanı kar payı oranı yüzde 1.04 (Kredi ürünlerini alan kişilere yüzde 1.01 olarak uygulanmaktadır)

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17 olarak belirlendi (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır)

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Konut kredilerinde 1,22 faiz oranı sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına indirdi. Ziraat Bankası, 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredi faizini yüzde 0.99 olarak belirledi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kredi faiz oranları 01 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirildi.

Açıklamaya göre; konut kredisi faiz oranları, 500 bin TL'ye kadar 180 ay aylık azami vadeyle aylık 0,99, 500 bin 1 - 1 milyon TL arası aylık 1,19, 1 milyon üzeri ise aylık 1,39 olarak belirlendi.Tüketici kredisi faiz oranları ise, bankadan maaş alan müşteriler için azami 60 ay vadeyle aylık 1,49, diğer müşteriler için ise aylık 1,59 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank da 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0,99'a düşürdü

Konut kredisi hesaplama işlemi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde bulunan Konut Kredisi Hesaplama Aracı'na giriniz. Daha sonrasında almak istediğiniz kredi türünü seçin. Ardından kredi tutarı, ödeme vadesi ve faiz oranını belirleyerek HESAPLA butonuna basınız.

Hesapla butonuna bastıktan sonra alacağınız kredi türüne, tutarına ve vadesine göre konut kredisi karşınıza çıkacaktır.