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Konut kredisi faiz oranları ne kadar? En uygun konut kredisi faiz oranları hesaplama

Konut kredisi faiz oranları ne kadar" En uygun konut kredisi faiz oranları hesaplama

Konut kredisi faiz oranları araştırılan konular arasında yer alıyor. En uygun konut kredisi faiz oranları nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 7 Kasım’da yaptığı açıklamada “Dar gelirlileri ev sahibi yapacak finansman altyapısını hazırladık” dedi. Bu müjdenin ardından gözler bankalara çevrildi. Haberimiz içerisinden konut kredisi faiz oranlarına ve hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz.

Konut kredisi faiz oranları ev almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Konut kredisi faiz oranları ne kadar? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 7 Kasım’da yaptığı açıklamada “Dar gelirlileri ev sahibi yapacak finansman altyapısını hazırladık” dedi. Bu müjdenin ardından gözler bankalara çevrildi. Haberimiz içerisinden konut kredisi faiz oranlarına ve hesaplama ekranlarına ulaşabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI  

HALKBANK KONUT KREDSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. 

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. 

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 0,99 faiz oranı sunuluyor. Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kuveyt Türk konut finansmanı kar payı oranı yüzde 1.04 (Kredi ürünlerini alan kişilere yüzde 1.01 olarak uygulanmaktadır) 

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

İş Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17 olarak belirlendi  (İş Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.78 olarak hesaplanmaktadır) 

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Konut kredilerinde 1,1 faiz oranı sunuluyor.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ 

Konut kredilerinde 1,2 faiz oranı sunuluyor. 

İNGBANK 

Konut kredilerinde 1,09 faiz oranı sunuluyor. 

ALBARAKA 

Albaraka Türk Konut Finansmanı olarak yüzde 1.19 kredi imkanı sunuluyor. 

YAPI KREDİ

Konut kredilerinde 1,17 faiz oranı sunuluyor. 

ŞEKERBANK

Konut kredilerinde 1,39 faiz oranı sunuluyor. 


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