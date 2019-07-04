Konut kredisi faiz oranları 4 Temmuz son durum! En düşük faiz hangi bankada?

Konut kredisi faiz oranları 4 Temmuz son durum arama motorunda en çok aranılan konular arasında bulunuyor. Dün açıklanan enflasyon verilerinden sonra bankalar da faiz oranlarında bir bir değişikliğe gidiyor. Ev almak isteyenleri sevindirek haber ilk olarak Ziraat Bankası'ndan gelmişti. Geçtiğimiz ay uygulamaya alınan Ziraat Bankası yeni kredi enstrümanı 'enflasyona endeksli konut kredisi' ile konut kredisi 1.75'ten 1.50'ye geriledi. Bu yeni gelişmenin ardından diğer bankalar da faiz oranlarını düşürmeye gitti. Peki en düşük faiz hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları 4 Temmuz son durum için haberimizi okuyabilirsiniz..

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 4 TEMMUZ

Geçtiğimiz ay ilk olarak Ziraat Bankası’nın devreye soktuğu enflasyona endeksli konut kredisi, enflasyondaki düşüşle birlikte 25 puan indi. Faiz oranı 1.75’ten 1.50’ye kadar geriledi. Haziran ayında kullandırılan konut kredileri için aylık yüzde 1.75 faiz oranı uygulanmış iken, açıklanan güncel enflasyon verisi doğrultusunda yeni kullandırılacak konut kredileri için aylık yüzde 1.50 oranından kullandırım yapılacak.



Vatandaşlar enflasyon oranlarındaki düşüş trendi devam ettiği sürece yeni kredi kullandırımlarında daha düşük oranlarla kredi kullanabilecekler. Enflasyona endeksli konut kredisi kullanmış olan vatandaşlar ise faiz güncelleme dönemlerinde (6 veya 12 aylık periyotlarda) avantajlı oranlardan yararlanarak mevcut faiz oranlarını daha düşük oranlara çekebilecek.

Bu doğrultuda Haziran ayında aylık 1.75 faiz oranından konut kredisi kullanan ve faiz oranı güncellemesinde altı aylık periyot seçen vatandaşlar enflasyon düşüş trendinin devam etmesiyle aralık ayında avantajlı oranlardan yararlanma imkânı bulacak.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 4 TEMMUZ

Ziraat Bankası'ndan sonra Vakıfbank'ta Enflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi uygulamasına geçti. nflasyona Endeksli SarıPanjur Konut Kredisi kampanyasında değişken faiz uygulanacak olup kredi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en güncel TÜFE yıllık yüzde değişim oranına Banka marj oranı eklenerek hesaplanan faiz oranı ile kullandırılacaktır. Faiz oranı değişim periyodu 3, 6 veya 12 ay seçilebilecektir.

Kredi faiziniz bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranına Banka marj oranı eklenerek belirlenecek ve her değişim döneminde bu işlem tekrarlanacaktır.Krediniz 120 aya kadar vadelendirilebilecektir. Kredi taksitlerinizi sadece aylık eşit taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

Kredi vadesi boyunca faiz oranınız, sözleşmede belirtilen azami faiz oranını aşmayacaktır.Taksitin bir kısmının veya tamamının vadesinden önce ödenmesi halinde erken ödeme tazminatı alınmayacaktır.

Vakıfbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,55 belirlendi.

HALKBANKASI KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI 4 TEMMUZ

Ziraat Bankası'nın enflasyon endeksli kredi adımına, Vakıfbank'ın ardından Halkbank'ta katıldı. Halkbank'ın Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik olarak güncellenecek. Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) yıllık yüzde değişim oranına Banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenerek geçerli faiz oranı belirlenecek. Diğer taraftan, kredi için müşterileri koruyan bir azami faiz oranı da belirlenecek ve değişim dönemlerinde belirlenecek yeni faiz oranı azami faiz oranını aşamayacak. Ayrıca kredisini erken ödemek isteyen müşterilerden "erken ödeme tazminatı" tahsil edilmeyecek. Vatandaşlar bu düzenlemelerle 150 bin TL'ye kadar kar edecek.

Halkbank konut kredi kullanımlarında faiz oranı aylık yüzde 1,55 belirlendi.

AKBANK KONUT KREDİSİ GÜNCEL FAİZ ORANLARI 4 TEMMUZ

Bankaların konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Bugün gelen son haber ile beraber Akbank konut kredisi faiz indirimi yaptı.Akbank konut kredisi faiz oranı Temmuz ayında yüzde 1.88 seviyesinden yapılan indirimin ardından yüzde 1.71 seviyesine

çekilmiş oldu.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 4 TEMMUZ

Kuveyt Türk 5 yıl vadeye kadar yüzde 1.79, 10 yıl vadede yüzde 1.84 konut finansmanı kar oranı sunuyor.

YAPI KREDİSİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 4 TEMMUZ

Yapı Kredi Bankası 5 ve 10 yıllık vadelerde yüzde 2.05 konut kredisi faiz oranı uyguluyor.

ING BANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI 4 TEMMUZ

ING Bank tarafından yapılan güncellemenin ardından yüzde 1.59 olan konut kredisi faiz oranı yüzde 1.54 seviyesine çekildi.