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  3. Konut kredisi düştü mü? Konut kredisi faiz oranları son durum.. Konut kredisi hesaplama sayfası..

Konut kredisi düştü mü? Konut kredisi faiz oranları son durum.. Konut kredisi hesaplama sayfası..

Konut kredisi düştü mü" Konut kredisi faiz oranları son durum.. Konut kredisi hesaplama sayfası..

Konut kredisi düştü mü? sorusu ev almak isteyenler tarafından yoğun olarak aranıyor. Piyasaların heyecanla beklediği son faiz kararı Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 200 baz puan düşürülerek yüzde 14'ten yüzde 12'ye indirilmesine karar verdi. Bu haberden sonra gözler bankaların konut kredisi faiz oranlarına çevrildi. Konut kredisi düştü mü? işte konut kredisi faiz oranları son durum..

 

Konut kredisi düştü mü? sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar konut kredisi faiz oranları son durumunu merak ediyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası 2019 yılının son toplantısını gerçekleştirerek 200 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Bu indirimin ardından bankaların faiz indirimi yapıp yapmadığı araştırılıyor.  Konut kredisi düştü mü? işte konut kredisi faiz oranları son durum..

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI 

Konut kredisi: 0.99 ( Ziraat Bankası Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor.)

ZİRAAT BANKASI KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 ( Vakıfbank anlaşmalı konut projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanmaktadır.)

VAKIFBANK KREDİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.99 (  Halkbank Anlaşmalı Konut Projeleri için yüzde 0.79 olarak hesaplanıyor. )

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İNG BANK FAİZ ORANLARI

ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98’e indirdi.

İNG BANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

Ev kredisi sigortalı: 0.99

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

Konut kredisi: 1.08

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TEB KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI 

TEB, yeni müşterileri için sunduğu "Hoş Geldin" kredisinde faiz oranını yüzde 0,989'e düşürdüğünü açıkladı.  

TEB KONUT KREDİSİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ

Akbank, konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde yüzde 0,99'a indirdi. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank tüm vade ve tutarlarda aylık yüzde 0,99'luk avantajlı faiz oranıyla, müşterilerin talep ve tercihlerine göre uygun ödeme seçenekleri de sunuyor.

AKBANK KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ 

Yapı Kredi'nin yeni konut kredisinden faydalanmak isteyenler kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 0,99 faiz oranlı konut kredisi alabilecek.

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ İÇİN TIKLAYINIZ


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