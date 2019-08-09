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Konut kredilerinde talep patlaması

Konut kredilerinde talep patlaması

Faiz indirimi yapan 3 kamu bankasına konut kredisi başvurusu yapanların sayısı 34 bine ulaştı. 5,9 milyar liralık kredi talebinde bulunuldu.

Faiz indirimi sonrasında 3 kamu bankasına kredi başvurusu yapanların sayısı 34 bine ulaştı. 5.9 milyar liralık kredi talebinde bulunuldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 1 Ağustos'ta konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmiş, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık yüzde 0.99'dan başlayan oranlarla 180 aya kadar vade ile kredi kullanma imkanı sunmuştu. Üç kamu bankasının ardından Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da konut finansmanı oranlarında indirime gitmişti.

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