Konaklama vergisi nedir? 2020 konaklama vergisi ertelendi mi? Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Konaklama vergisinin ertelenip ertelenmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye’de korona virüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlarla birlikte konaklama vergisi tarihi de merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Konaklama Vergisi; AB ülkelerinde, ABD’de ve Japonya’da şehir vergisi, turizm vergisi, otel vergisi gibi farklı şeklinde uygulanan ve konaklama bedeli üzerinden alınan vergidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı taslağa göre; oteller, tatil köyleri, butik oteller, özel konaklama tesisleri, moteller, pansiyonlar, apart oteller, termal oteller, kırsal turizm tesisleri kapsamında düzenlenen çiftlik evi, köy evi, yayla evi, dağ evi ve kampinglerde konaklama vergisi uygulanıyor.

2020 KONAKLAMA VERGİSİ ERTELENDİ Mİ?

Başkan Erdoğan, Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Alınan karara göre; konaklama vergisi kasım ayına kadar uygulanmayacak. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri ise nisan, mayıs ve haziran ayları için 6 ay tehir edilecek.