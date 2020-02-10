Komisyon devrimi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası, yıllardır şikayet edilen bankaların fahiş ücret ve komisyonlarına ‘dur’ dedi. Her iki kurum tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ve yönetmelik özellikle ticari işletmeleri ve vatandaşı rahatlatacak adımları kapsıyor. Bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınır getiren düzenlemeyle ücret, masraf ve komisyonların sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400’den 51’e indi. BDDK tarafından 2014’te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı da 16’ya düşürüldü. Yapılan bu sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirilmiş oldu.

HESAP ÜCRETİ KALKTI

Düzenlemeyle ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti kaldırıldı. Ticari müşterilerin kredi tahsis, kredi kullanım, kredilerin erken kapatılması, EFT gibi ücretler getirilen sınırlama sayesinde maliyetleri de önemli ölçüde azaltıldı. Kredi tahsis ücreti başlığı altında alınan ücretlerde ise sadeleşmeye gidildi.

İSTİHBARAT PARASI DA BİTTİ

Örneğin mevcut durumda kredi tahsis ücreti kapsamında ‘İstihbarat ve Mali Analiz Ücreti’ ile ‘Limit Revize ve Değerlendirme Ücreti’ alınmaktaydı ve yaygın olarak yüzde 1’e varan oranlar uygulanmaktaydı. Tebliğ ile bu kalemler kredi tahsis ücreti başlığı altında sadeleştirilerek tahsis edilen limitin on binde 25’i ile sınırlandırıldı. Ticari kredilerde kredi kullanım ücreti yüzde 2’ye kadar çıkarken yeni tebliğ ile yüzde 1 olarak sınırlandırıldı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. Düzenleme 1 Mart’ta yürürlüğe girecek.

CEZA GİBİ KREDİ KAPAMA KOMİSYONU SON BULDU

Düşen kredi faizleri sonrası borcunu erken ödemek isteyen işletmelerin son zamanlarda en çok şikayet ettiği konu ‘erken ödeme komisyonu’ idi. Alınan kararla ticari kredilerde halen yüzde 2 ila 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, yeni tebliğ ile kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1’e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2’ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı.

YÜZDE 1’İ GEÇEMEYECEK

Bu oran finansal tüketiciler için de en fazla yüzde 1 olarak belirlendi. Ticari kredi kartlarında üyelik ücretine herhangi bir sınır getirilmezken, finansal tüketicilerde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenlerle yılda 2 adede kadar kart yenileme ücreti kaldırıldı. Bir yılda 2’den fazla kart yenileme durumunda ise sadece kart maliyetinin alınmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Kiralık kasa depozito bedeli finansal tüketiciler için kiralanan kasanın en fazla bir yıllık kira bedeli olarak belirlendi.

TAKSİDEN PAHALI EFT VE HAVALE DÖNEMİ BİTTİ

Bazı durumlarda 850 lirayı bulan EFT ücretlerine de üst sınır getirildi. Buna göre, hem ve ticari hem de finansal tüketicilerden alınan EFT ücreti, işlem tutarının 1.000 lira ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 lirayı, ATM’den yapılan işlemlerde 2 lirayı, diğer kanallarla yapılan işlemlerde ise 5 lirayı geçemeyecek.

HAVALE, EFT’NİN YARISI

Bu sınırlar sırasıyla, işlem tutarının 1.000 lira ila 50 bin lira arasında olması halinde 2 lira, 5 lira ve 10 lira düzeyinde, işlem tutarının 50 bin liranın üzerinde bulunması durumunda ise 25 lira, 50 lira ve 100 lira şeklinde uygulanacak. Banka ile ticari müşteri arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT’lerde, belirlenen azami ücretler yüzde 50 artırımlı olarak gerçekleştirilecek. Ticari müşteri ve finansal tüketicilerin havale işlemlerinde ise, aynı tutar ayrımları geçerli olmak üzere EFT’nin yarısı ödenecek.

VATANDAŞ, 65.6 MİLYAR LİRA ‘MASRAF’ ÖDEDİ

Bankaların faiz dışı gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 37 artarak 106.2 milyara çıktı. Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı ise söz konusu dönemde yüzde 35 artışla 65.6 milyar lira oldu. Vatandaşların bankacılık hizmetleri ile ücret ve komisyonların tutarı, son 5 yılda ise 209.3 milyar liraya ulaştı.

ALBAYRAK: MALİYETLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ SAĞLADIK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, gittikleri her yerde vatandaşın ve iş dünyasının, bankaların aldığı ücret ve komisyonlar ile ilgili şikayette bulunduğunu belirtti. Albayrak “Merkez Bankası ve BDDK, ücret ve komisyonlara standartlar getirdi. Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz” dedi.

İŞ DÜNYASI:BÜYÜK YÜK KALKTI

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Neredeyse komisyonlar diye bir gider kalemi oluşturmuştuk. Üzerimizden yük kalktı. Ticarete olumlu yansır.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Bu kararın iş dünyasına yansımaları olumlu olacak.

Tüketici Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: Son derece memnunum. Enflasyona da olumlu etki yapacak.