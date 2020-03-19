Kısa süreli çalışma ödeneği 2020 nedir, nereden başvurulur? Kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır?

Kısa çalışma ödeneği hesaplama nasıl yapılır? Kriz durumları halinde çalışma süreleri günlük, haftalık veya aylık olarak işe ara verilmesi durumda sigortalılara kısa çalışma ödeneği verilir. Belli şartları bulunan bu ödeneği için son üç yıl içinde 600 gün sigorta primi aranıyor. Kısa süreli çalışma ödeneği 2020 hakkında bilgi için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2020 NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA SÜRELİ ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE NEREDEN BAŞVURULUR?

İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),

İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak verilir.

Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir.