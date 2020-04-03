Kısa çalışma ödeneğinin detayları belli oldu! İşçilere 4381 lira ödenecek

Üretime ve faaliyete ara veren şirketlerin iş yerlerinde çalışanların çalışmadıkları dönemdeki gelir kaybını azaltmak ve işsizliği önlemek amacıyla kısa çalışma ödeneği etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili süreç nasıl işleyecek? Kimler bu imkanlardan yararlanacak, işçilere ne kadar ödeme yapılacak? Ödemelerin kaç aylık olacağı ve başvuruların nereye yapılacağı gibi konular merak konusu oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuyla ilgili tüm merak edilenleri 24 TV ekranlarında yanıtladı.

Kısa çalışma ödeneğinin bu dönemde işveren ve çalışanı koruyan en önemli mekanizmalardan biri olduğunu belirten Bakan Mustafa Varank, “Bir işyerinde çalışma süreleri 3'te bir aralığında azalmışsa ya da bir iş yeri faaliyetlerine 4 hafta boyunca ara vermişse bu işveren çalışanlarının listesini çalışma bakanlığına ulaştırıyor. Burada bir takım şartlar var. Ama Meclis'ten geçirdiğimiz yeni teklifle bu şartlarda kolaylaşmış durumda.” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLERE NE KADAR ÖDENECEK?

Kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlara ne kadar ödenecek sorusuna yanıt veren Bakan Varank, "Diyelim ki; Bir iş yeri çalışmasına ara verdi. Burada işveren şartları tutan çalışanların (3 yılda 450 gün prim ödemek ve 60 gün hizmet) listesini ilettiğinde, burada aldığı maaşa bağlı olarak çalışanlar 1752 lirayla 4381 lira arasında devletimiz bunların hesaplarına ücretlerini yatıracaklar. Bu da brüt maaşlarının yüzde 60'ına denk geliyor." dedi.

İŞVERENLERE "ÜCRETSİZ İZİN" UYARISI

Koronavirüsle mücadelede bu konunun hassas olduğunu söyleyen Mustafa Varank, işverenleri "ücretsiz izin" ve "çalışanların işlerine son verme" gibi konularda uyardı. İşverenlerin ve çalışanların mağdur olmaması için bakanlığa başvuru da bulunmaları gerektiğinin altını çizdi.

HANGİ SEKTÖRLER YARARLANABİLECEK?

Konuyla ilgili birçok soru geldiğinin ve hala da kafalarda soru işaretleri olduğunu söyleyen Bakan Varank, belirli sektörlerin değil tüm sektörlerin kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabileceğini ifade etti.