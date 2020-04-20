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  3. Bakan Selçuk merak edilen rakamı açıkladı... 3 milyon kişi başvurdu!

Bakan Selçuk merak edilen rakamı açıkladı... 3 milyon kişi başvurdu!

Bakan Selçuk merak edilen rakamı açıkladı... 3 milyon kişi başvurdu!

Son Dakika Haberleri.. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının yüzde 40'ı imalat, yüzde 15'i toptan ve perakende ticaret sektöründen yapıldı.

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