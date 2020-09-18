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18 Eylül 2020 Cuma 10:40 | Son Güncelleme:

Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı iki yıl uzatıldı

Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı iki yıl uzatıldı
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TP) Kırklareli'ndeki petrol arama ruhsatı iki yıl süreyle uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA'nın aktardığı habere göre, "bölgenin hidrokarbon potansiyelinin belirlenerek, ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla", Kırklareli sınırları içinde kalan 12 bin 534 hektar yüzölçüme sahip saha için daha önce TP'ye verilen petrol arama ruhsatının süresi iki yıl süreyle uzatıldı.

Ayrıca, Indigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye de Nevşehir sınırları içinde kalan 60 bin 465 hektarlık saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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