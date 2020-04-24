Kira yardımı kaç ay yapılacak? Son dakika kentsel dönüşüm kira yardımı uzatıldı mı?

Son dakika kentsel dönüşüm kira yardımı uzatıldı mı? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Kentsel dönüşüm yönetmeliği olan "6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımı süresinin uzatıldığı kararı yer aldı.

KİRA YARDIMI KAÇ AY YAPILACAK?

Kentsel dönüşüm kira yardımı 36 ay olarak yapılıyordu. Bu süre yeni yönetmelik ile birlikte 48 aya çıkarıldı. Karar şu şekilde yer aldı:

"Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde; ikinci fıkrasının (a) bendinde ve (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “36” ibareleri “48” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “ilk (5) aya” ibaresi “1 yıla” olarak değiştirilmiştir.

“Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 48 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli Bakanlıkça belirlenir."

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak yönetmelik gereğince ayrıca tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.