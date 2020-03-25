Kira gelir vergi ödemesi ne zaman? Kira gelir beyanname verme süresi uzatıldı mı? Bakan Albayrak açıkladı!

Kira gelir beyanname verme süresi uzatıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı yıllık gelir vergisi beyanname verme-ödeme süresi hakkında açıklama yaptı. Peki, kira gelir vergi ödemesi ne zaman? Gayrimenkul sahibi vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Kira beyannamesi ödemek isteyen kişiler ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine gidebilir ya da www.gib.gov.tr adresinden ödemelerini gerçekleştirebilirler. Kira gelir beyannamesi veya vergisi hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KİRA GELİR VERGİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

1-25 Mart tarihinden ödenmesi planlanan kira gelir vergileri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 30 Nisan 2020'ye ertelendi. Twitter hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde; “31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

KİRA GELİR BEYANNAME VERMESİ NEREDEN YAPILIR?

2020 yılında kira beyannamesi vermek için ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine giderek ya da www.gib.gov.tr internet adresine girerek kolaylıkla beyanname verebilirsiniz. Sistemde bulunan Hazır Beyan sayesinde kolayca kira geliriniz için gerekli işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca bir cep telefonu uygulaması olarak da sunulan bu sistemi telefonunuza indirerek işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.