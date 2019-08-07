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  3. Kira artışı Ağustos 2019 ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama işlemleri..

Kira artışı Ağustos 2019 ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama işlemleri..

Kira artışı Ağustos 2019 ne kadar oldu" TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama işlemleri..

Kira artışı Ağustos 2019 ne kadar oldu? vatandaşlar tarafından internette yoğun olarak aranıyor. Kira sözleşmesi Ağustos ayında yenilenen kiracılar bu ay ne kadar kira artışı yapılacağını merak ediyor. TÜİK geçtiğimiz günlerde Ağustos kira artış oranını açıkladı. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.Kira artışı Ağustos 2019 ne kadar oldu? diye merak edenler için TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama işlemleri haberimizde..

Kira artışı Ağustos 2019 ne kadar oldu? arama motorunda kiracılar ve ev sahipleri tarafından merak ediliyor. Kira kontratının dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılıyor. TÜİK TEFE TÜFE oranları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Böylece Ağusts kira artış oranı 2019 belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.Kira artışı Ağustos 2019 ne kadar oldu? diye merak edenler için TEFE TÜFE Ağustos kira artışı hesaplama işlemleri haberimizde..

KİRA ARTIŞ ORANI AĞUSTOS 2019 NE KADAR?

Ağustos 2019 kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak. 

AĞUSTOS TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 19,91
Zam bedeli: 199,1 lira
Zamlı kira bedeli: 1.199,1 lira

GEÇEN AY KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI? 

2019 Temmuz ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.88 oranında artış yapıldı. 

TEMMUZ TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Hesaplama örneği
Mevcut kira bedeli: 1000 lira
Zam oranı: yüzde 19,88
Zam bedeli: 198,8 lira
Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir.

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