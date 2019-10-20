Kira artış oranı TEFE TÜFE ne kadar oldu? Ekim 2019 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Ekim ayı kira artış oranı yoğun ilgi görüyor. Kira artış oranı TEFE TÜFE ne kadar oldu? Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ekim ayının başında eylül enflasyon oranı açıklandı. Aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,99 olurken yıllık enflasyon ise 9,26 olarak tek haneye indi.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kira artış oranı Ekim 2019 açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

Eylül ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0,99, yıllık 9,26 oldu

Eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre aylık tüketici enflasyonu yüzde 0,99 olurken yıllık enflasyon ise 9,26 olarak tek haneye indi.