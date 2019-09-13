Kira artış oranı TEFE TÜFE ne kadar? Eylül 2019 kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Kira artış oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. TEFE TÜFE kira artış oranı ne kadar? Ağustos enflasyon rakamları eylül ayının başında açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu. Bu rakamlara göre de kira artış oranı da açıklanıyor. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." dedi..

KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira

AĞUSTOS ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,51 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 7,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,39 yükseldi.

TÜFE, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise temmuza göre yüzde 0,59 düşerken, Ağustos 2018'e kıyasla da yüzde 13,45 arttı.