Kira artış oranı Eylül 2019 ne kadar? Eylül kira artış oranı hesaplama örneği haberimizde

Kira artış oranı Eylül 2019 ne kadar? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. Kirada oturan vatandaşlar Eylül kira artışını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması yapılan kanun değişikliğiyle kira artış oranı olarak kullanılmaya başlandı. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapıldı. Kira artış oranı Eylül 2019 ne kadar? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2019 NE KADAR?

Eylül ayı kira artış oranı 3 Eylül 2019 Salı günü (yarın) TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının belirlenmesi ile belirlenecek. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.

KİRACILARA AĞUSTOS'TA NE KADAR ZAM YAPILDI?



Ağustos 2019 kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.



Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.

AĞUSTOS TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI HESAPLAMA



Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,91

Zam bedeli: 199,1 lira

Zamlı kira bedeli: 1.199,1 lira

KİRA ARTIŞINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ev sahibinin kanuni olarak belirlenen en fazla kira zam oranı üzerinde bir zam yapmayı talep etmesi durumunda kiracının bu zam oranına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Bunun için kiracı kira itiraz dilekçesi yazıyor ve mahkemeye başvuruda bulunarak kira tespit davası açıyor. Kira tespit davası ile taraflar ya uzlaşıya gidiyor ya da hakim tarafından bilirkişi raporu talep edilerek kira tutarı belirleniyor.