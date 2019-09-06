Kira artış oranı Eylül 2019 hesaplama örneği: Kiracılara Eylül ayında ne kadar zam yapılacak?

Kira artış oranı Eylül 2019 hem kiracılar hem ev sahipleri tarafından merak edilen konular arasında üst sıralarda bulunuyor. Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranlarına bakılarak belirleniyor. Eylül kira artış oranı da geçtiğimiz günlerde belli oldu. Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek. Kira artış oranı Eylül 2019 hesaplama örneği haberimizde yer alıyor..

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL 2019 NE KADAR?

Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti.Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Ağustos ayında TÜFE, ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydettik. Üretici fiyat endeksindeki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımız ile, tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." dedi..

EYLÜL 2019 KİRA ARTIŞI ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira

KİRACILARA AĞUSTOS'TA NE KADAR ZAM YAPILDI?



Ağustos 2019 kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,36 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.



Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.

AĞUSTOS TEFE TÜFE KİRA ARTIŞI HESAPLAMA



Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,91

Zam bedeli: 199,1 lira

Zamlı kira bedeli: 1.199,1 lira

KİRA ARTIŞINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Ev sahibinin kanuni olarak belirlenen en fazla kira zam oranı üzerinde bir zam yapmayı talep etmesi durumunda kiracının bu zam oranına itiraz etme hakkı bulunuyor.

Bunun için kiracı kira itiraz dilekçesi yazıyor ve mahkemeye başvuruda bulunarak kira tespit davası açıyor. Kira tespit davası ile taraflar ya uzlaşıya gidiyor ya da hakim tarafından bilirkişi raporu talep edilerek kira tutarı belirleniyor.