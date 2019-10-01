Kira artış oranı Ekim 2019 belli oldu mu? TEFE TÜFE Ekim kira artışı ne zaman açıklanacak?

Kira artış oranı Ekim 2019 belli oldu mu? sorusu kiracılar ve ev sahipleri tarafından Ekim ayına girilmesiyle araştırılmaya başladı. Her ay düzenli olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından resmi sitesinde enflasyon oranları açıklanıyor. Enflasyon oranlarından TÜFE baz alınarak kira artışı yapılıyor. Ekim ayında sözleşmesi yenilenecek olan kiracılar Kira artış oranı Ekim 2019 belli oldu mu? diye merak ediyor. İşte yanıtı..

KİRA ARTIŞ ORANI EKİM 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı kira artış oranı 3 Ekim 019 Salı günü TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamlarının belirlenmesi ile belirlenecek. Açıklandıktan sonra sitemizde yer alacak.





EYLÜL KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

Eylül 2019 kira artış oranı belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,62 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara yüzde 19,62 oranında zam yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI EYLÜL HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,62

Zam bedeli: 196,2 lira

Zamlı kira bedeli: 1.196,2 lira





EV SAHİBİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi maddeleri içerisinde aksini gösteren bir ibare yer almıyorsa kiraya zam 1 yıllık sürenin dolmasının ardından yapılır.

Ülkemizde kira sözleşmesi 1 yıllık düzenlenmekte olup 1 yılın ardından kira sözleşmesi iptal edilmezse yenilenmiş sayılır ve sözleşmenin dolduğu tarihte kira zammı hakkı doğar.