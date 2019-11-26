Kira artış oranı Aralık 2019 ne zaman açıklanacak? Kiracılar bu sorunun yanıtını merak ediyor

Kira artış oranı Aralık 2019 ne zaman açıklanacak? sorusu ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira artışı her ay açıklanan TÜİK oranlarına göre yapılıyor. 12 ayın dolmasının ardından kira sözleşmesi iptal edilmezse otomatik olarak yenileniyor ve yenileme esnasında ev sahibi kiraya zam yapma hakkına sahip oluyor. Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapıldı. Kira artış oranı Aralık 2019 ne zaman açıklanacak? diye merak edenler için yanıtı haberimizde sizlerle..

KİRA ARTIŞ ORANI ARALIK 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira artış oranı Aralık 2019 TÜİK tarafından 3 Aralık 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile eilan edilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI KASIM 2019 NE KADAR?

Kasım 2019 kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %2,00 arttıTÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti.

Kasım ayında kiracılara yüzde 16,81 oranında zam yapılacak.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM 2019

Mevcut kira bedeli 1000 TL olan bir kiracının kira bedeli 1168,1 lira olacak.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsasözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.