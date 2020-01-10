Kimyada 2023 ihracat hedefi 30 milyar dolar

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörü olarak 2023’te 30 milyar dolarlık ihracat hedeflediklerini söyledi. Pelister, “Kimya sektörü ihracatımız 2019 yılında tarihi rekor kırdı. 20 milyar dolarlık hedefimizi aşarak 20.6 milyar dolarlık ihracatla büyük bir başarıya imza attık. Ayrıca 2019 yılında 3 milyar doların üzerinde ihracat yapan sektörler arasında yüzde 18.54’lük büyümeyle Türkiye’nin ihracatta en hızlı büyüyen sektörü olduk” dedi. Pelister, “Hedeflediğimiz ihracat rakamına ulaşabilmek için ihracatçı firmalarımızın finansmana erişiminin kolaylaştırılması, kimya sektörünün dijital dönüşümünün sağlanmasıyla taleplerimizi iletiyoruz” dedi.

YENİ PROJELER YOLDA

Tasarım, inovasyon, dijitalleşme, Ar-Ge odaklı çalışmalar ve Ur-Ge projelerine destek sağlamaya önem verdiklerini dile getiren (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, değerlendirmesinde “Bütün alt sektörlerimize hitap edecek ve gelişimine katkı sunacak yeni bir Kimya Teknoloji Merkezi kurmak istiyoruz. Bununla birlikte bu yıl ülkemizde yapılması planlanan Uluslararası Kimya Olimpiyatları’nda önemli bir görev üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.