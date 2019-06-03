Kimya vadisi için imzalar dün atıldı

İmza töreni Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar ile Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Kimya sektöründe ithalatın azaltılmasına ve ihracatın artırılmasına katkı sağlayacak projenin çok önemli olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, imzalanan protokolün Adana’ya ve Türkiye’ye hayırlı olmasını temenni etti.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ORTAYA KOYACAK

Projeyle, ülkemiz ve bölgemizde üretilmeyen katma değeri yüksek kimyasal maddelerin belirlenmesi, nasıl üretilebileceklerinin ve üretim teknolojisinin ortaya koyulması, üretim teknolojisi ve fizibilitesi yapılan kimyasalların girişimcilerin bilgisine sunulması hedefleniyor.