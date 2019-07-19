Kimse Türkiye'yi denklem dışı bırakamaz

Miray Çimen

Hükümet’ten Kıbrıs Rum kesimine ‘ortak komite’ çağrısı geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafının ortak komite kurma teklifinin olumlu olduğunu belirterek, “Rum Yönetimi bu teklifi ciddi bir şekilde değerlendirmeli. Orada uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanacağımız söyledik. Ama maalesef bunlar kendi bildiklerini yapmaya devam ediyorlar. Hem adada yaşayan soydaşlarımızın haklarını, hem de kendi ruhsat alanlarımızda petrol ve doğalgaz aramaları üretimlerine de sonuna kadar gideceğiz” dedi. Dönmez bir grup gazetecinin Doğu Akdeniz’le ilgili soruları yanıtladı.

KOMİTE KURMA TEKLİFİ OLUMLU

KKTC tarafının ‘Gelin birlikte ortak komite kuralım ve bu adanın yeraltı kaynaklarının paylaşılmasından işletilmesine kadar bütün süreçleri birlikte değerlendirelim’ teklifinin son derece olumlu olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, şunları söyledi: "AB tarafı da bu teklife çok soğuk değil. Ancak maalesef oradan bir ret kararı geldi."

Oruç Reis ağustosta bölgeye gidecek

Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs adasının batısında olduğunu belirten Dönmez, şöyle konuştu: “Orada 1 aylık daha programı var ve çalışmalar devam ediyor. İkinci gemimiz de yeni yola çıktı, lokasyona da geçtiğimiz hafta ulaştı. Birkaç gün içerisinde sondaj fiilen başlayacak. Barbaros sismik araştırma gemimiz de zaten yine adanın etrafında sismik çalışmalarına devam ediyor. MTA’ya ait Oruç Reis sismik arama gemimiz Karadeniz ve Marmara’daki görevlerini tamamladıktan sonra Akdeniz’de sismik araştırmalarına devam edecek. Oruç Reis önümüzdeki ay içerisinde bölgeye gidecek.”

Bizi oyalamak için adımlar atıyorlar

DÖNMEZ, şöyle devam etti: "Rum Yönetimi’nin, özellikle bizim oradaki arama ve araştırmalarımızı yoğunlaştırdıktan sonra Türkiye’yi denklem dışında bırakmak için birtakım adımları var. Biraz oyalamaya dönük... Sorunları halının altına süpürerek çözüme ulaşma imkânınız yok. Biz zaten gereken desteği bu süreçte de vereceğiz. Bir oldu-bittiye getirmesini doğru bulmadığımızı defaatle söyledik. Kimse Türkiye’yi denklem dışı bırakamaz."