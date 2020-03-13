Kıdem tazminatı tavanı 2020 nedir, şartlar nelerdir? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

İşveren ve işçiler tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında olan kıdem tazminatı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda işçilerin, alacakları 2020 kıdem tazminatı tavanı belli oldu. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? konusu ilgiyle takip ediliyor. Yeni yılla beraber değişen kıdem tazminatı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI FİYATI 2020 NE KADAR?

2019’un temmuz-aralık döneminde kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bu yılın ocak-haziran döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 6 bin 730 liraya çıktı. Böylece, aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı 63 bin 800 liradan 67 bin 300 liraya yükseldi.

Kıdem tazminatının tavanı, en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiyesine endekslenirken, en düşük kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak her yıl ocak ayında artıyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 15’lik artışa bağlı olarak asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı da bu oranda arttı.

Aralık ayında emekliye ayrılan veya işten çıkartılan asgari ücretliye her yıl için 2 bin 558 lira kıdem tazminatı ödenirken, ocak ayından itibaren emekliye ayrılan veya işten çıkartılan işçilere en az 2 bin 943 lira kıdem tazminatı ödenecek. On yıl çalışan bir asgari ücretli için ödenecek kıdem tazminatı da böylece 25 bin 580 liradan 29 bin 430 liraya yükselecek.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI NELEDİR?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

İşçinin ölümü koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.