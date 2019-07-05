Kıdem tazminatı tavanı 2019 ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı tavanı ile ilgili yapılan açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz tarihinde açıklandı. Bu açıklamanın ardından memur maaş zammı, emekli maaş zammı ve kira artış oranı da belli oldu. Aynı zamanda memur maaş katsayısı da güncellendi. Memur aylık katsayısı 0.130597’den 0.138459’a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur maaş katsayısı da güncellendi. Memur aylık katsayısı 0.130597’den 0.138459’a çıktı. Buna bağlı olarak 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yıl sonuna kadar işçilere uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da 6 bin 380 liraya yükseldi. Böylece, yüksek ücret elde eden ve 10 yıl hizmeti bulunan bir kişi için ödenecek kıdem tazminatı 60 bin 170 liradan 63 bin 800 liraya çıkacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Kıdem tazminatı tavanı asgari ücretle çalışanları etkilemiyor ancak, ek ödemelerle birlikte aylık brüt ücreti 6 bin 400 lira ve üzerindeki kişileri doğrudan etkiliyor. On yıl hizmeti bulunan asgari ücretli bir kişi işten çıkartıldığında 25 bin 584 lira kıdem tazminatı alabilir.

Buna karşılık, brüt ücreti 6 bin 400 lira olan işçi de 10 bin lira olan işçi de on yıl hizmet karşılığı en fazla 63 bin 800 lira kıdem tazminatı alabilir.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde bir yıl çalışmak gerekiyor. Kıdem tazminatı, işçinin emekli olması, hayatını kaybetmesi, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, işverenin işten atması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi durumunda ödeniyor.

KIDEM TAZMİNATI VERGİ İADESİ HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vergi iadesini hesaplarken, işveren ile anlaşarak kıdem tazminatını aldığınız dönemdeki kıdem tazminatı tavan miktarı ve yine tazminatınızı aldığınız dönemdeki gelir vergisi oranına dikkat etmelisiniz. Ücretlerden kesilen vergi oranları yüzde 15 ila 35 arasında değişiyor. Tazminatınızdan ne kadar vergi kesildiğini işyerinden öğrenebilirsiniz. Tazminattaki miktar ve kesilen vergi diliminin yüksekliğine göre alınacak vergi iadesi de artacak.

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu tazminatı alamazlar.