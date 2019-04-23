Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı son durum ne?

Kıdem tazminatının nasıl hesaplandığı ve kıdem tazminatı hakkındaki son dakika bilgileri araştırılan konuların başında yer alıyor. İşten çıkarılan kişilere ödenmesi zorunlu olan kıdem tazminatında, yeni yılda değişiklikler yapılacağı söylenmişti. Bakan Albayrak yapılacak ekonomi reformunda kıdem tazminatında da düzenlemeye gidileceğini ifade etmişti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı hakkında her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu bir tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar bu tazminatı alamazlar. Sözleşmenin feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde ödeme yapılır. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor.

KIDEM TAZMİNATI SON DAKİKA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatı hakkında bir son dakika açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, kıdem tazminatı konusunda en çok önem verdikleri hususu, 'tüm tarafların görüşlerinin ve değerlendirmelerinin sürece dâhil edilecek olması' şeklinde ifade etti

İŞTEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İşçinin istifa etmesi ya da işi bırakması durumunda tazminat alabileceği sebepler:

– İş yerindeki ağır çalışma şartları nedeniyle sağlığının bozulması.

– İşyerinden zorla istifaya zorlanması halleri(mobbing, psikolojik şiddet) bu durumun belgelenmesi önemlidir.

– İşçinin ücretinin kanun hükümleri ya da sözleşmede yazılan şartlara göre ödenmemesi.

– İşcinin aldığı ücret dışında sosyal yardım alacaklarının(ikramiye, prim, yakacak yardımı, giysi yardım, fazla mesai, hafta tatili) ödenmemesi

– İşçinin sigortasının işveren tarafından geç ve eksik bildirilmesi.

-İşçini haberi olmaksızın işveren tarafında SGK’da giriş-çıkışı yapılması.

– İşçi, dini bayramlar ve resmi tatillerde çalıştırıldığı hallerde ücreti ödenmiyorsa.

– İşverenin yıllık izinleri tam olarak kullandırmaması.

– İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan uzun süreyle işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler.

– Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde evlilik nedeniyle ayrılması

– Belirli ya da belirsiz iş sözleşmesiyle çalışan işçinin askerlik nedeniyle işten ayrılması.

-Ayrıca meslekte en az 5 yıl çalışmış olan gazeteciler istifa etseler dahi kıdem tazminatı alabilir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?



İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem tazminatı hesaplanırken sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

Birçok çalışan kişi kıdem tazminatının brüt ücretten ibaret olduğunu sanıyor. Fakat ne yazık ki durum sandıkları şekilde işlemiyor. Çalışanlar işten isteği dışında ayrıldığı vakit hak ettiği tazminatı da buna göre hesaplayıp, ödenen tutarı kabul ediyor. Peki, kıdem tazminatınızı nasıl artıracaksınız? Örneğin; asgari ücret alan işçi bir yıl sonra işten çıkarılırsa eline 1764 TL kıdem tazminatı geçer. Tazminattan sadece Damga Vergisi kesiliyor. İşçi sadece bu ücreti kabul ederse eksik ödeme almış olur.

KIDEM TAZMİNATI REFORMU NEDİR?

Tüm paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformu yapı laçka. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak. Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi fayda sağlayacak. Vatandaşların bu sistem ile birlikte emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı kalmayacak.

KIDEM TAZMİNATI REFORMU NASIL OLACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında açıkladığı kıdem tazminatı reformu hakkında şunları açıklamıştı; Vatandaşlarımızın kazançlarına göre kesinti oranlarının belirleneceği zorunlu bir bireysel emeklilik sistemini yeniden ele alacağız. Bu sistemle birlikte Kıdem Tazminatı Reformunu da hayata geçireceğiz. Yeni yapıyla birlikte 5 yılda, sistemde biriken fonların milli gelirin yüzde 10’unun üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Finansal sektörün daha sağlıklı işleyişini sağlamak için reel sektör alanında bazı adımlar atılacak. Yapısal reformların en önemli ayağını gıdada hazırladık. Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak.