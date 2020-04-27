KGF Kredisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler hakkında araştırma yapan vatandaşlar arama motorlarında sık sık KGF Kredisi Nedir? KGF Kredisi Veren Bankalar Hangisi? sorularının yanıtını merak ediyor. Kovid-19'a karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan KGF kredisine 3 kamu bankası da destek vereceğini açıklamıştı. Kobilere ve girişimcilere kredi kefilleri veren fon olan KGF ile ilgili detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

KGF KREDİSİ NEDİR?

KGF kobilere ve girişimcilere alacakları kredilere kefillere fondur. KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.

KGF KEFALET DESTEĞİ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların işletme sermayesi ihtiyaçları için “İşe Devam Kredi Desteği” hayata geçirilecek.

3 Bankadan yapılan ortak açıklamada "Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak yeni finansal destek adımlarımızı kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunmak isteriz." denildi.