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Kentin turizm potansiyeli bakanlığın markajında

Kentin turizm potansiyeli bakanlığın markajında

Başkan Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ile şehrin kültür, sanat ve gastronomi alanındaki potansiyelini görüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’la Bursa’yı ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Buluşmada gerekli değerlendirmelerin yapıldığını, planlama aşamasındaki projelerin hayata geçirilmesi noktasında Ankara’da bazı girişimlerinin olacağını belirten Başkan Aktaş, “Sayın Bakan Yardımcımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz uygulamaların Bursa’mıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ise Bursa’nın kültür ve turizm, özellikle gastronomi alanında farklı konumda bulunduğunu ifade etti.

POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK

Bu nedenle Başkan Aktaş’ı ziyaret ettiklerini ve yapılacak işler noktasında fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bakanlık olarak, güzide şehrimiz Bursa’nın her daim yanındayız. Burada, oldukça yüksek potansiyel var. Bakanlığımızın ve Büyükşehir’in koordinatörlüğünde, var olan değerlerin turizm ekonomisine dönüşeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu. Başkanı Alinur Aktaş, günün anısına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz’a Koza Han işlemeli ipek tablo hediye etti. 

İHA 


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